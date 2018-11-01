В Харькове фискал попался на взятке в 200 тысяч: опубликованы фото

Сегодня, 18:52

Чиновница за солидное вознаграждение обещала не мешать работе предприятия

Фото: пресс-служба ГФС
Фото: пресс-служба ГФС

В Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы.

Совместная операция по разоблачению взяточницы проводилась управлением внутренней безопасности ГФС, Службой безопасности Украины и Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ГФС.

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Как стало известно, чиновницу задержали с поличным в Киевском районе Харькова в тот момент, когда женщина рассчитывала получить очередную часть неправомерной выгоды, общая сумма которой должна была составить 200 тысяч грн.

За эти деньги взяточница обещала не создавать препятствий в хозяйственной деятельности предприятия. Сейчас ее действия квалифицируются по статье "получение служебным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией
Харьков, взятка, ГФС

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Источник:

"Сегодня"

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