В Харькове фискал попался на взятке в 200 тысяч: опубликованы фото

В Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы.

Совместная операция по разоблачению взяточницы проводилась управлением внутренней безопасности ГФС, Службой безопасности Украины и Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ГФС.

Как стало известно, чиновницу задержали с поличным в Киевском районе Харькова в тот момент, когда женщина рассчитывала получить очередную часть неправомерной выгоды, общая сумма которой должна была составить 200 тысяч грн.















За эти деньги взяточница обещала не создавать препятствий в хозяйственной деятельности предприятия. Сейчас ее действия квалифицируются по статье "получение служебным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.