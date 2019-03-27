В Харькове горел трехэтажный дом: из огня спасли троих человек

Причину пожара устанавливают специалисты

Фото: ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове горел трехэтажный дом: из огня спасли троих человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b79/7c3/5c9b797c34924.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b79/7c3/5c9b797c34924.jpg 2019-03-27T15:48:00+02:00 Харьков Причину пожара устанавливают специалисты

В Харькове в трехэтажном доме произошел пожар. Из огня спасатели вытащили троих человек, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 9:43. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже трехэтажного жилого дома на Московском проспекте. Там горели домашние вещи на площади 10 "квадратов". Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 10:10, а ликвидировали его в 11:20.

"Трое их жителей задыхались от едкого дыма и из окон просили помощи. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны с помощью пожарной выдвижной трехколенной лестницы", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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