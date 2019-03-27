В Харькове горел трехэтажный дом: из огня спасли троих человек
Причину пожара устанавливают специалисты
В Харькове в трехэтажном доме произошел пожар. Из огня спасатели вытащили троих человек, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 9:43. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже трехэтажного жилого дома на Московском проспекте. Там горели домашние вещи на площади 10 "квадратов". Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 10:10, а ликвидировали его в 11:20.
"Трое их жителей задыхались от едкого дыма и из окон просили помощи. Спасатели немедленно организовали спасение людей из опасной зоны с помощью пожарной выдвижной трехколенной лестницы", – рассказали в ГСЧС.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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