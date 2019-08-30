В Харькове предлагают обмен: отходы на баллы или корм для животных

Харьковчан приучают к сортировке отходов / Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" журналисты "Сегодня" выяснили, какие инициативы внедряются в городе. Корреспонденты побывали на первой в городе стационарной станции приема вторсырья и узнали об инициативах городских чиновников по раздельному сбору твердых бытовых отходов.

Ранее мы выяснили, возможно ли в городе ходить на шопринг без привычных пластиковых пакетов, как скоро у нас появится мусороперерабатывающий завод и как сортировать отходы.

В харьковской мэрии все чаще говорят о том, что горожанам следует привыкать к сортировке отходов, ведь примерно через год должен начать работу мусороперерабатывающий комплекс.

Там, к примеру, обещают, что в городе появятся автоматы для утилизации пластиковой тары, в обмен на которую можно будет пополнить карту на проезд в общественном транспорте.

Пока в мэрии планируют, горожане, по инициативе одной из сетей супермаркетов, начали принимать вторсырье, за которое начисляют баллы. Их, в свою очередь, можно будет использовать во время покупок.



Пункт приема вторсырья расположен прямо возле ТРЦ. Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

Так, возле одного из торгово-развлекательных центров заработала станция по приему вторсырья SilpoRecycling. В любые дни, кроме праздников, с 8:30 до 20:00 туда можно приносить чистое вторсырье и не более 25 кг в месяц: бумагу (картон, книги, газеты, журналы, упаковка Tetra Pak), пластик (PET, HDPE, полиэтиленовые пакеты, стретч-пленку), металл (алюминиевые банки, фольгу, металлические или жестяные банки и крышки) и стекло (бутылки, банки).

За вклад в экологию на карту начисляют награду в баллах. Каждый бал равен одной копейке. Так, за килограмм металла начислят 700 баллов (7 грн), пластика — 500 баллов (5 грн), бумаги — 250 (2,5 грн), стекла — 150 (1,5 грн).

Журналисты "Сегодня" пришли на станцию в будний день. Около 18:00 у входа в пункт уже стояли посетители с пакетами. Харьковчанка Ольга привезла детей в развлекательный центр и захватила с собой отходы.

"Мы впервые здесь, сдали упаковочную пленку. За 900 граммов получили 450 баллов", — сказала женщина.

В этот день с момента открытия до вечера пункт успели посетить 46 человек.

"Интерес заметен, правда, еще не все понимают, что такое чистое вторсырье. Приносить невымытую упаковку – напрасный труд. Появились постоянные посетители, которые приходят к нам по мере накопления отходов или же кто-то заглядывает и просто сдает бутылку от выпитого напитка", — отметила специалист по экологическому образованию Юлия Шпилька.

Ранее мы сообщали о том, что в июле, во дворе дома по улице Библика в районе станции метро "Им. Александра Масельского", установили три необычных металлических контейнера — автоматы, в которых можно обменять пластик, стекло и бумагу на корм для животных.

"В качестве примера брали Турцию, но там такие обменники работают на электронике. К сожалению, мы такого позволить себе не можем. Поэтому наши устройства автоматически выдают сухой корм для кошек", – рассказала нам пресс-секретарь КП "Центр обращения с животными" Наталья Субботовская.

В автоматах действует "лотерейная" система – корм может выдаваться не каждый раз.

"За сданное вторичное сырье возможно получение приза, который выдается неограниченному числу лиц, а его получение носит характер вероятности", — гласят надписи на аппаратах.

Полученный в обмен на вторсырье корм можно забирать для домашних питомцев либо подкормить бездомных кошек по соседству. На днях в этом же дворе оборудовали домик для бездомных хвостатых, в котором смогут одновременно обитать до 15 кошек. "Апартаменты" утеплены со всех сторон, что позволит животным не замерзнуть зимой, а летом обеспечит — прохладу.

"Были попытки залезть внутрь автоматов и "разгадать" устройство. Там же во дворе установлены статуэтки собак и кошечек — некоторые из них разрушили вандалы. Зато видим хороший результат от граффити о пользе стерилизации — люди действительно останавливаются, читают, начинают об этом думать. Надеемся, горожане будут заботиться о братьях меньших и беречь домик и автоматы", — говорит Субботовская.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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