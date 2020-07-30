В Харькове грабитель избил старушку из-за 300 гривен

В Чугуевском районе Харьковской области полиция устанавливает личность мужчины, который напал на пожилую женщину.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в селе Свитанок неизвестный залез в частный дом 81-летней пенсионерки, нанес ей телесные повреждения и украл кошелек, где лежали документы и 300 гривен. В полицию сообщили медики 29 июля.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

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Полиция просит тех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить в Чугуевский отдел полиции по телефонам: 067-720-14-16 (следователь) или по спецлинии "102".

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Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина избил двух старушек. Одна из них умерла, а вторую пенсионерку в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Также напомним, в Житомирской области безработный избил пенсионерку из-за 100 гривен.

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