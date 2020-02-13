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В Харькове груженый эвакуатор врезался в автостоянку (видео)

13 февраля, 18:33

Эвакуатор "на ровном месте" устроил два ДТП

В Харькове эвакуатор, загруженный легковушкой, на "ровном месте" устроил две аварии, а видео курьезного происшествия, сделанное камерой наблюдения, было выложено в социальные сети.

Как говорится в описании ролика, во время первого столкновения за рулем машины находился парень 1996 года рождения.

"После оформления приехал хозяин эвакуатора, сел за руль, сдал два метра назад, и опять проехал вперед и ударил еще раз все автомобили, так как авто было неисправно", – отметил автор записи.

В результате было оформлено еще одно ДТП, уже с этим водителем. "Пострадавшими" оказались три автомобиля, находившиеся на площадке.

Напомним, ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП Харьков эвакуатор

Источник: Сегодня

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