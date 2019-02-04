В Харькове затопило художественный музей: экспонаты оказались в опасности

Сотрудники музея были вынуждены собирать воду в тазы и ведра сутками

Фото: Таисия Ерохина.

В Харькове затопило художественный музей: экспонаты оказались в опасности Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/849/700/5c584970048ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/849/700/5c584970048ec.jpg 2019-02-04T16:21:00+02:00 Харьков Сотрудники музея были вынуждены собирать воду в тазы и ведра сутками

В Харьковской области зимняя погода обнажила немало коммунальных проблем в городе и регионе. Как оказалось, есть они и в Харьковском художественном музее, где из-за протекающей крыши раритетные полотна оказались в опасности.

В выставочных залах музея, расположенных на втором этаже, сейчас царит не совсем презентабельная обстановка: подтеки на стенах и потолке, влажный пол, тазы на подоконниках и тряпочки, развешенные на батареях. "Потоп" начался 27 января, и в первые дни сотрудники были вынуждены собирать воду в тазы и ведра сутками, наводить порядок приходилось даже ночью. А из Репинского зала пришлось перенести в сухое помещение по две картины Ильи Репина и Василия Сурикова, чтобы уберечь полотна от влаги. Кроме того, залы временно были закрыты для посетителей, но сейчас музей вернулся к прежнему режиму работы.

"На сегодня большой опасности нет. Реставратор постоянно просматривает, как ведут себя полотна. Они не провисают, все в границах норм влажности. Сейчас она выше, чем обычно, но до критической отметки еще три процента", — рассказала "Сегодня" директор музея Валентина Мызгина.

Примечательно, что о проблемах кровли в музее знают давно. Дело в том, что угол наклона крыши слишком плоский, поэтому там скапливается большое количество осадков. А вот вынос крыши над стеной слишком короткий, и вода затекает внутрь. В последний раз ремонтные работы тут проводили полвека назад. Как рассказал начальник управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына, проект реконструкции уже создан, его оценили почти в 8 млн грн, а на ближайшей сессии облсовета, которая запланирована на 28 февраля, планируют выделить первые 3 млн грн. По его словам, задержка в проведении работ вызвана тем, что здание музея является памятником архитектуры, а потому для масштабного ремонта следует согласовать много документов. Приступить к реконструкции планируют в апреле.

"Эта проблема существует в музее не первый год, раньше было кое-где подтекание, но не так драматично, как произошло этой зимой. Сразу вызвали альпинистов, что обошлось в сумму около 6000 гривен. Спасибо, что помогли в Киевской районной администрации, ведь в музее таких сумм нет", — рассказала Валентина Мызгина.

Ежегодно в музее ремонтировали проблемные участки, но это не решало проблему. По словам Мызгиной, для реконструкции нужно не просто отремонтировать 1720 "квадратов" кровли, но также установить антиледовую систему. Кроме того, окна, установленные в послевоенное время, уже требуют замены.

Ранее мы писали о том, что масштабная реконструкция Харьковской филармонии, которая длилась больше 10 лет, близится к завершению. Также мы сообщали о том, что в Днепре решили дать вторую жизнь парку Шевченко.

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