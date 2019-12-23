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В Харькове и области произошли два ДТП, пострадали пятеро полицейских и двое гражданских

23 декабря, 01:04

В одном из ДТП пострадали двое полицейских и 16-летний парень

/ Фото: Нацполиция

В результате автомобильной аварии в Харькове на ул. Клочковская пострадали двое полицейских и 16-летний парень.

Как сообщили в Нацполиции, авария с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Кроме того, около 13:30 22 декабря в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

В результате трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщалось, ранее в столице случилась серьезная авария, в которую попал и автомобиль полицейских. В итоге пострадали четыре человека.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В этих ДТП погибли 2369 человек.

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ДТП Харьков харьковская область пострадавшие полицейские

Источник: Сегодня

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