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В Харькове и области взорвали два банкомата

19 июля, 10:04

Деньги оттуда забрали

В Харьковской области неизвестные ночью взорвали два банкомата и забрали оттуда деньги.

Информация о взрывах поступила в Киевский отдел полиции Харькова (в 3:40) и в полицию города Люботин (4:20).

Первый инцидент произошел в Харькове на улице Академика Вальтера. Специалисты установили, что внутри сейфового отсека сдетонировало неизвестное вещество.

Аналогичным образом повредили и банокомат, расположенный на улице Шевченко в Люботине, сообщает сайт Нацполиции.

В данный момент эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также сумму похищенных средств.

Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.

Также мы сообщали о взрыве банкомата в Харькове на проспекте Победы.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. 

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Тег Харьков, взрыв, банкомат

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