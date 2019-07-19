В Харькове и области взорвали два банкомата
Деньги оттуда забрали
В Харьковской области неизвестные ночью взорвали два банкомата и забрали оттуда деньги.
Информация о взрывах поступила в Киевский отдел полиции Харькова (в 3:40) и в полицию города Люботин (4:20).
Первый инцидент произошел в Харькове на улице Академика Вальтера. Специалисты установили, что внутри сейфового отсека сдетонировало неизвестное вещество.
Аналогичным образом повредили и банокомат, расположенный на улице Шевченко в Люботине, сообщает сайт Нацполиции.
В данный момент эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также сумму похищенных средств.
Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.
Также мы сообщали о взрыве банкомата в Харькове на проспекте Победы.
А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.
Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка.
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