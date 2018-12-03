В Харькове и области взяли под охрану 400 "особых" объектов

К патрулированию региона привлекли 1300 полицейских, а также бойцов ВСУ

В Харькове и области после введения военного положения под охрану взято 400 объектов критической инфраструктуры, которую обеспечивают бойцы Вооруженных сил Украины и сотрудники МВД. Кроме того, патрулирование города и области ведут более 1300 полицейских.

Об этом заявил советник главы Харьковской областной государственной администрации Сергей Стороженко на брифинге, посвященному мерам безопасности в регионе в связи с введением военного положения.

"Область управляема, Харьковская ОГА работает в обычном режиме. Глава ХОГА Юлия Светличная провела, как и было запланировано, Совет обороны Харьковщины, где обсудили соответствующие вопросы о координации работы всех структур, которые отвечают за жизнеобеспечение нашего края", – рассказал он.

Стороженко добавил также, что в городе и области было определено 400 объектов критической инфраструктуры, на охрану которых выделены необходимые силы.

"Все эти объекты заново проверены, усилена охрана этих объектов за счет сил и средств органов внутренних дел и сил ВСУ. Есть повышенной категории, которые взяты под надлежащую охрану, есть те, которые не очень нуждаются в двойной и тройной охране", – подчеркнул он.

В свою очередь, представители Нацполиции и управления Службы безопасности Украины заверили, что продолжают нести службу в усиленном режиме.

"Работают около 27 мобильных постов (полиции. – Ред.) и стационарные посты вокруг Харькова", – сообщил начальник областного Управления превентивной деятельности Нацполиции Сергей Бирбасов.

По его словам, было "усилено патрулирование пешими нарядами на территории города Харьков и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией".

Заместитель начальника УСБУ в Харьковской области Юрий Рябуха заявил, что, что усиленное внимание уделяют объектам критической инфраструктуры области.

"Смещены акценты на противодиверсионные, антитеррористические мероприятия. В том числе, мы обеспечиваем и те общественные мероприятия, которые проводятся в городе и области. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований утверждать об активизации каких-то диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируется. Диверсионной и террористической угрозы на данный момент нет", – заверил представитель спецслужбы.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.