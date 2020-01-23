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В Харькове Infiniti насмерть сбила ребенка

23 января, 17:55

По словам очевидцев, подросток погиб возле элитного клуба

В Харькове, на улице Академика Павлова, произошла смертельная авария – автомобиль марки Infiniti сбил подростка.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия случилась недалеко от клуба "Радмир". На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и медики.

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По данным стражей порядка, авария произошла 23 января, около 13:50, когда 35-летний водитель Infiniti-Q50 совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб.

Напомним, в Киеве водитель троллейбуса придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Также мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков ребенок подросток смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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