В Харькове иномарка не разминулась с маршруткой: пострадала пассажирка

В аварии столкнулись маршрутный автобус и легковушка

В Харькове столкнулись маршрутка и Audi / Фото: Нацполиция

В Шевченковском районе Харькова 16 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пассажирка общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, в ДТП на улице 23 Августа попали автобус TATA и легковушка Audi.

В результате столкновения пострадала женщина, ехавшая в маршрутке. Ее с места происшествия увезли в больницу. Обстоятельства происшествия и степень вины участников аварии выясняет следственно-оперативная группа.

При этом о степени повреждений пострадавшей, а также о других обстоятельствах столкновения в полиции не сообщили.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили ДТП.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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