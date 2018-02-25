В Харькове иномарка влетела в столб: водитель погиб на месте

Сегодня, 13:07

Обстоятельства аварии устанавливает полиция

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Сегодня, 25 февраля, на проспекте Гагарина, 105, произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, сообщение об аварии поступило в 6:50.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Passat на скорости влетел в столб. В результате удара транспортное средство получило жуткие увечья, а его водитель скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.

Ранее в Харьковской области произошло жуткое ДТП. Спасателям довелось вырезать из обломков женщину-водителя.

Также Киевский районный суд начал слушать дело о смертельном ДТП, которое 18 октября прошлого года на улице Сумской унесло жизни шести людей, еще шестеро получили травмы.
ДТП, иномарка, в Харькове

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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