В Харькове иномарка вылетела с дороги и перевернулась: водитель погиб на месте

Сегодня, 13:25

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

Утром 20 мая в Чугуевском районе Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской ОГА.

По данным областной администрации, трагедия произошла в селе Каменная Яруга в 05:00 возле автозаправки "Лилия". Водитель Skoda не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм мужчина 1981 года рождения погиб на месте. Все обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину
ДТП, харьковская область, погибший

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Источник:

"Сегодня"

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