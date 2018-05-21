В Харькове иномарка вылетела с дороги и перевернулась: водитель погиб на месте

Утром 20 мая в Чугуевском районе Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской ОГА.

По данным областной администрации, трагедия произошла в селе Каменная Яруга в 05:00 возле автозаправки "Лилия". Водитель Skoda не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм мужчина 1981 года рождения погиб на месте. Все обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину.