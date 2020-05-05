В Харькове иностранцы устроили массовую драку с ножами

В больницу был доставлен 23-летний гражданин Израиля

В Харькове, недалеко от которого недавно задержали мать, которая ходила с отрезанной головой 13-летней дочери, произошла массовая драка. Потасовка группы мужчин закончилась ножевым ранением и госпитализацией молодого парня.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ЧП произошло на улице Клочковской. Телесные повреждения получил 23-летний гражданин Израиля.

"Также были повреждены припаркованные автомобили. Сумма материального ущерба устанавливается", – рассказали в полиции и добавили, что инцидент произошел поздно вечером 3 мая.

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"По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. На месте происшествия полицейские установили, что между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил ножом 23-летнего потерпевшего. Мужчина был доставлен в больницу", – рассказали в полиции.

Кроме того, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе нож.

Все участники драки и свидетели были доставлены в отдел полиции. В совершении преступления правоохранители разоблачили 22-летнего мужчину, который является гражданином Египта. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", – рассказали копы.

Как сообщал сайт "Сегодня", в поселке Новотроицкое на Донбассе на Пасху произошла массовая драка между местными жителями. В драке приняли участие около сотни человек, а полиции даже пришлось открыть огонь.

А ранее во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии.

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