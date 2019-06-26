В Харькове иностранец продавал наркотики

19-летнему юношу задержали во время встречи с покупателем







В Харькове полицейские задержали гражданина Нигерии, который продавав в городе каннабис. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

19-летнего наркодилера поймали "на горячем" 24 июня. Юноша продал 5 граммов каннабиса при личной встрече с покупателем. Во время обыска задержанного копы изъяли 5 полимерных пакетов с каннабисом, готовых для продажи.

Также были проведены обыски по месту жительства иностранца. Там полицейские обнаружили еще несколько пакетов с наркотическим веществом, 900 гривен, полученных за сбыт наркотика, и мобильный телефон.

"В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения", - отметили в полиции.

Кроме того, правоохранители устанавливают источник снабжения и круг потребителей наркотиков, а также преступные связи правонарушителя.

Напомним, не так давно в Харькове копы задержали 18 и 20-летних наркоторговцев. Юношей поймали при попытке спрятать наркотики.

Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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