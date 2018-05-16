В Харькове иностранец убил учительницу, которой делал ремонт в квартире
Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение
В Харькове инстранец убил 53-летнюю хозяйку квартиры, в которой он делал ремонт. Женщина работала учительницей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. О том, что сотрудница не вышла на работу, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сообщили ее коллеги.
По месту жительства харьковчанки выезжали сотрудники патрульной полиции. В квартире, расположенной на ул. Клочковской, полицейские обнаружили тело. На шее погибшей была веревка.
Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 41-летний гражданин другого государства. Мужчина делал ремонт в квартире погибшей.
"В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она якобы была ему должна за ремонт. Между ними завязался конфликт. В результате мужчина схватил веревку и задушил хозяйку дома. Мужчина снял с женщины золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карточку и скрылся", – рассказал заместитель начальника Шевченковского ОП Андрей Грязев.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области двое мужчин до смерти забили собутыльника.
Также стоит напомнить о разоблачении убийцы в Харьковской области. Мужчина до смерти забил старушку и унес из ее дома пять тысяч гривен и 200 долларов. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, мы писали о раскрытии зверского преступления в Каменском, где мужчина убил свою знакомую, расчленил ее тело и развез останки по разным районам города. Задержали убийцу благодаря работе кинологов и оперативников.
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