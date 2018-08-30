В Харькове инспектора СИЗО поймали с наркотиками

Сегодня, 15:59

Мужчина спрятал дурман в пачке от сигарет

Порошок из пачки сигарет. Фото: facebook.com
Порошок из пачки сигарет. Фото: facebook.com

В Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. Как сообщают в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, наркотики обнаружили во время проверки оперативной информации и осмотра работников смены, которые заступили на службу.

Примечательно, что инспектор спрятал в кармане форменной одежды пачку сигарет, где и обнаружили растительное вещество серо-зеленого цвета и пять полиэтиленовых свертков с порошком, похожим на наркотики.

По данному факту были составлены материалы, которые вместе с изъятым веществом передали в прокуратуру Харьковской области. Инспектора уже отстранили от работы.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками. 

Также мы писали, что в Украине хотят стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
Харьков, наркотики, инспектор, СИЗО, задержание

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Автор:

Оксана Козлова

Источник:

"Сегодня"

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