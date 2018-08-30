В Харькове инспектора СИЗО поймали с наркотиками

В Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. Как сообщают в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, наркотики обнаружили во время проверки оперативной информации и осмотра работников смены, которые заступили на службу.

Примечательно, что инспектор спрятал в кармане форменной одежды пачку сигарет, где и обнаружили растительное вещество серо-зеленого цвета и пять полиэтиленовых свертков с порошком, похожим на наркотики.

По данному факту были составлены материалы, которые вместе с изъятым веществом передали в прокуратуру Харьковской области. Инспектора уже отстранили от работы.

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