В Харькове из-за коронавируса закрыли детский сад: что произошло

Работу садика планируют возобновить только через две недели

В Харькове, где от COVID-19 умерла медик областной клинической больницы, из-за подозрения на коронавирус закрыли детский садик в Киевском районе города. Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Прекратили работу ясли-сад №108 на улице Дружбы Народов. Как рассказала глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева, коронавирус подозревают у члена семьи одного из сотрудников детсада.

"У нас есть сотрудник, член семьи одного из работников детского сада, есть неподтвержденный факт коронавируса. Контакта с детьми не было, все в порядке. Мы его открыли, и когда выяснили, что есть подозрение, закрыли. Родители детей своих направляют в близлежащие три сада – №109, №466 и №248", – сообщила она.



Казанжиева отметила, этот человек уже сделал повторный тест и ожидает результата. Когда тестирование было проведено и когда ждать результатов, в администрации пока не сообщили. Открыть детсад планируют через две недели.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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