Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове из-за коронавируса закрыли детский сад: что произошло

10 июня, 14:39

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Работу садика планируют возобновить только через две недели

В Харькове, где от COVID-19 умерла медик областной клинической больницы, из-за подозрения на коронавирус закрыли детский садик в Киевском районе города. Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Прекратили работу ясли-сад №108 на улице Дружбы Народов. Как рассказала глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева, коронавирус подозревают у члена семьи одного из сотрудников детсада.

"У нас есть сотрудник, член семьи одного из работников детского сада, есть неподтвержденный факт коронавируса. Контакта с детьми не было, все в порядке. Мы его открыли, и когда выяснили, что есть подозрение, закрыли. Родители детей своих направляют в близлежащие три сада – №109, №466 и №248", – сообщила она.

Казанжиева отметила, этот человек уже сделал повторный тест и ожидает результата. Когда тестирование было проведено и когда ждать результатов, в администрации пока не сообщили. Открыть детсад планируют через две недели.

Реклама

В тренде
На Донбассе ВСУ "наказали" боевиков: где было "жарко"

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков детский сад закрытие коронавирус подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июняУкраина
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семейства
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семействаХарьков
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробности
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробностиХарьков
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика
"Плавающие" автомобили: ливни продолжают затапливать Харьков (видео)Харьков
Гибель матери и ребенка в Харькове: всплыли новые подробности
Гибель матери и ребенка в Харькове: всплыли новые подробностиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять