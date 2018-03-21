В Харькове из-за "минирования" вокзала полиция эвакуировала тысячу человек
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению
В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек из-за подозрения о минировании здания. После проверки информация не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Так, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.
Напомним, недавно из-за сообщении о минировании в Киеве закрыли сразу шесть станций метро.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.
Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове из-за "минирования" вокзала полиция эвакуировала тысячу человек". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"