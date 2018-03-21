В Харькове из-за "минирования" вокзала полиция эвакуировала тысячу человек

Вчера, 23:59

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению

фото hotels24.ua
фото hotels24.ua

В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек из-за подозрения о минировании здания. После проверки информация не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Так, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено. 

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"Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20:42.  Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", – отметили в полиции.

Напомним, недавно из-за сообщении о минировании в Киеве закрыли сразу шесть станций метро. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
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Источник:

"Сегодня"

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