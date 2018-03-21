В Харькове из-за "минирования" вокзала полиция эвакуировала тысячу человек

В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек из-за подозрения о минировании здания. После проверки информация не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Так, полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.