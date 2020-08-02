Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове из-за ссоры бывший зэк выстрелил в мужчину

2 августа, 12:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Квартирант стрелял в родственника хозяйки квартиры из-за конфликта

В Харькове, где ранее произошла перестрелка в клубе, стрельбой и арестом закончился бытовой конфликт.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 1 августа на улице Магниторской в Холодногорском районе.

"Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", – заявили полицейские.

Как оказалось, ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу, а сейчас ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство. На данный момент злоумышленника задержали.

В тренде
Ураган обрушился на Донецкую область: в сети показали, как ветер снес крышу больницы (видео)

Следователи изъяли вещественные доказательства в квартире, где была стрельба, но из какого именно оружия был ранен потерпевший, установит экспертиза.

Реклама

Напомним, ранее этом году в Холодногорском районе случилось более громкое преступление – женщина, находясь в неадекватном состоянии, убила ребенка.

А в прошлом году 14-летний подросток устроил стрельбу в одном из супермаркетов Харькова и ранил двух посетителей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков стрельба огнестрельное оружие

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметы
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметыХарьков
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоны
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоныУкраина
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известно
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известноХарьков
Под Харьковом
Под Харьковом "скорая" насмерть сбила женщинуХарьков
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошло
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошлоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять