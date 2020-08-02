В Харькове из-за ссоры бывший зэк выстрелил в мужчину

В Харькове, где ранее произошла перестрелка в клубе, стрельбой и арестом закончился бытовой конфликт.

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Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 1 августа на улице Магниторской в Холодногорском районе.

"Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", – заявили полицейские.

Как оказалось, ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу, а сейчас ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство. На данный момент злоумышленника задержали.

Следователи изъяли вещественные доказательства в квартире, где была стрельба, но из какого именно оружия был ранен потерпевший, установит экспертиза.

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Напомним, ранее этом году в Холодногорском районе случилось более громкое преступление – женщина, находясь в неадекватном состоянии, убила ребенка.

А в прошлом году 14-летний подросток устроил стрельбу в одном из супермаркетов Харькова и ранил двух посетителей.

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