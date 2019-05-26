В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали 180 жителей дома

Полиция получила сообщение от анонима, после чего эвакуировала людей и обыскала территорию

Фото: Национальная полиция Харьковской области.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 180 человек из-за угрозы взрыва в жилом доме, который находится в переулке Лизы Чайкиной в Харькове. Об этом 26 мая информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение от неизвестного о минировании поступило в полицию около 13.22.

"Правоохранители осмотрели 600 кв. метров помещений, 800 кв. метров прилегающей территории... Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новобаварского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: Национальная полиция Харьковской области

Напомним, это не первое сообщение об угрозе взрыва, которое получила на этой неделе харьковская полиция. 23 мая аналогичная информация поступила о якобы минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала. Все они оказались ложными.

Кроме того, саперам пришлось останавливать посреди дороги междугородний автобус сообщением Тернополь – Червоноград (Львовская область) и эвакуировать его пассажиров, реагируя на сообщение о минировании транспорта. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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