В Харькове из "заминированного" гипермаркета эвакуировали более тысячи человек

Информация о якобы заложенной взрывчатке в здании по адресу Кольцевой шлях, 4-А поступила в полицию сегодня, 27 февраля, в 15:50, сообщает ГУ НП в Харьковской области.

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отделения полиции и эксперты взрывотехнического управления.

"Эксперты осмотрели 30 000 кв. метров помещений, 2 800 кв. метров территории, эвакуировали 1300 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили", – отметили в полиции.

Принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Ранее сообщалось, что херсонские правоохранители спустя сутки поймали телефонного "террориста", который в воскресенье, 25 февраля, сообщил о минировании торгово-развлекательного центра. Из помещения эвакуировали тысячи сотрудников и посетителей. На несколько часов была парализована работа магазинов и развлекательных заведений. Виновником случившегося оказался 16-летний житель Херсона, который во время допроса пояснил свои действия желанием пошутить.

Тем не менее правоохранители начали уголовное производство по факту заведомо не правдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Теперь юному лжеминеру, "не знающему законодательства", грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.

Также в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

А под Харьковом психбольной грозился взорвать паспортистов.