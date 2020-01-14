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В Харькове из зоопарка сбежал львенок: появилось забавное видео

14 января, 14:26

Животное свободно разгуливало по торговому центру

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Харькове из контактного зоопарка сбежал львенок по кличке Симба. Видео побега в Facebook
опубликовала группа "ХС Харьков".

После побега львенок совершенно свободно разгуливал по торговому центру. Животное вело себя ласково и даже разрешило себя погладить посетителям ТЦ.

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Видео: h.saltovka

Напомним, недавно в супермаркет Харькова на улице Одесской забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали. Одна их посетительниц супермаркета предположила, что животное также могло сбежать из контактного зоопарка.

Кроме того, недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

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