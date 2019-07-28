В Харькове из зверинца сбежали две обезьяны: появилось забавное видео
В сети появились кадры погони за "беглецом"
Под Харьковом из местного зверинца сбежали две обезьяны. Одного из беглых приматов сняли на видео пользователи соцсетей.
"Миновав охрану и решетки, обезьяна совершила дерзкий побег из Экопарка. Ловили беглеца усилиями очевидцев и "конвоиров", – написал один из очевидцев.
Как рассказали в пресс-службе ландшафтного парка, "побег" совершили два представителя рода мангабеев. При этом одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать "погоню", сообщает NewsRoom.
"Сейчас они в вольере с сородичами. Администрация будет проводить расследование: то ли они сами сумели открыть клетку, то ли это специально сделали люди". Посмотрим видео с камер наблюдения и выясним", – заверил пресс-секретарь Экопарка Алексей Костюченко.
Напомним, ранее в Запорожском детском ботаническом саду умер Чип – самая знаменитая запорожская мартышка, которой было 18 лет. Голуболицую обезьянку видели практически все посетители ботсада, с нею любили фотографироваться и дети, и взрослые.
Также мы сообщали, что в Запорожской области дети "открыли бизнес" ради бездомных котов. Четверо ребятишек устроили "уличный магазин", в котором юные предприниматели из города Пологи продают сливы, вишни, шелковицу и мяту: каждый из собственного дома принес, что мог. На вырученные от продажи товаров деньги дети собираются кормить маленьких бездомных котят.
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