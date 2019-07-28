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В Харькове из зверинца сбежали две обезьяны: появилось забавное видео

28 июля, 05:22

В сети появились кадры погони за "беглецом"

За беглецами немедленно отправили погоню. Скриншот
За беглецами немедленно отправили погоню. Скриншот.

Под Харьковом из местного зверинца сбежали две обезьяны. Одного из беглых приматов сняли на видео пользователи соцсетей.

"Миновав охрану и решетки, обезьяна совершила дерзкий побег из Экопарка. Ловили беглеца усилиями очевидцев и "конвоиров", – написал один из очевидцев.

Как рассказали в пресс-службе ландшафтного парка, "побег" совершили два представителя рода мангабеев. При этом одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать "погоню", сообщает NewsRoom.

"Сейчас они в вольере с сородичами. Администрация будет проводить расследование: то ли они сами сумели открыть клетку, то ли это специально сделали люди". Посмотрим видео с камер наблюдения и выясним", – заверил пресс-секретарь Экопарка Алексей Костюченко.

Напомним, ранее в Запорожском детском ботаническом саду умер Чип – самая знаменитая запорожская мартышка, которой было 18 лет. Голуболицую обезьянку видели практически все посетители ботсада, с нею любили фотографироваться и дети, и взрослые. 

Также мы сообщали, что в Запорожской области дети "открыли бизнес" ради бездомных котов. Четверо ребятишек устроили "уличный магазин", в котором юные предприниматели из города Пологи продают сливы, вишни, шелковицу и мяту: каждый из собственного дома принес, что мог. На вырученные от продажи товаров деньги дети собираются кормить маленьких бездомных котят.

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Тег Харьков, побег, зверинец, обезьяна, погоня

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