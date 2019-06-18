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В Харькове избили граждан России, восхвалявших Путина

18 июня, 10:00

Пострадавшие перед этим изрядно напились

На месте происшествия
На месте происшествия.

В Харькове в субботу жестоко избили двух мужчин.

Инцидент произошел в районе метро "Академика Павлова". 

"Подписчики нашли избитых в кровь мужчин и вызвали "скорую". Что произошло и кто нападал – мужчины не помнят. Алкогольное опьянение имеется, конечно же", - написали свидетели происшествия в соцсети.

Как пишет в Facebook Виктория Марковская, два подвыпивших россиянина, находясь в Харькове, решили пообщаться с "аборигенами" по поводу некоторых актуальных, на их взгляд, вопросов.

"Они решили рассказать первым встречным, что Крым – это Россия, что Путин – самый яркий и эффективный президент в мире...

"Первые встречные" оказались харьковскими футбольными фанатами, некоторые из них защищали Украину, находясь в АТО.

В итоге – россияне оказались на газоне без сознания. "Скорую" им вызвали случайные прохожие".

Прибывшие на место медики оказали пострадавшим первую помощь. От написания заявления мужчины отказались, сообщает полиция. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Как сообщалось,в Николаеве произошла массовая драка с таксистами.

Также мы сообщали, что в Херсонской области произошла драка со стрельбой.

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Тег Харьков, Путин, русские, избиение

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