Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и "всем народом Украины" (видео)

13 июня 2021 12:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Таранику за избиение Елизаветы Терещенко грозит до пяти лет тюрьмы – отец надеется договориться с семьей пострадавшей

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

16-летний Александр Тараник, который в Харькове жестоко избил 14-летнюю девочку и сломал ей нос, записал видеообращение, в котором извиняется перед своей жертвой.

Реклама

Об этом сообщает "ТРУХА.Харьков".

"Прошу прощения перед Елизаветой Терещенко за мой поступок, который я совершил. Также хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что я не был вправе вообще трогать их ребенка", – сказал парень в видео.

Подросток, также, извинился перед всеми украинцами и заявил, что такого больше никогда не повторится в его жизни.

"Извините меня, пожалуйста", - резюмировал Тараник.

Реклама

Не пропусти!
Без Цыганкова и Безуса: заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
Футболисты национальной сборной Украины

Напомним, что Тараник избил девушку вечером 11 июня. В Сети появилось видео, на котором видно, как он бьет ее руками и ногами. Что стало причиной такого поведения, неизвестно. Пользователей Сети также возмутило, что за расправой наблюдала компания подростков, но никто даже не попытался помочь пострадавшей.

Вчера, 12 июня, вместе с отцом он побывал в полиции, где дал показания. За содеянное подростку грозит до 5 лет тюрьмы, а его отец надеется, что с семьей девочки удастся договориться.

Ранее мы сообщали, что в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика. У ребенка страшные гематомы и сотрясение мозга.

Реклама

Кроме того, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка. Он с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрыва
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрываХарьков
В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)
В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)Харьков
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварями
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварямиУкраина
В Харькове ребенок умер из-за аппендицита: сказал, что уже не болит, и уснул
В Харькове ребенок умер из-за аппендицита: сказал, что уже не болит, и уснулХарьков
"Ненавижу этих тварей, обрыганные ублюдки": украинка унизила украинских военных (видео)Украина
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)Харьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять