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В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который кинул гранату в толпу с подростками

10 июня 2021 15:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

От взрыва гранаты пострадали пять человек, в том числе и подростки – что говорит об инциденте сам подозреваемый – подробности

Червонозаводский райсуд Харькова рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 29-летнему мужчине, который бросил гранату в людей на проспекте Гагарина.

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Как сообщает "Суспільне", подозреваемый с журналистами общаться отказался, единственное – назвал свой поступок большой глупостью.

Взрывателю предъявили подозрение по двум статьям – "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием". Ему может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, 8 июня между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. От взрыва гранаты пострадали пять человек, от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина закрылся в квартире и угрожал взрывом.

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