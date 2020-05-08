В Харькове киевлянин ограбил двух иностранок и пытался сбежать на такси (фото)

В Харькове, под которым недавно произошло жуткое убийство, за дерзкое ограбление задержали жителя Киева. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.

Все случилось на улице Сумской 7 мая. Как рассказали две гражданки Иордании, в их квартиру под видом сантехника пришел незнакомец. Мужчина набросился на женщин и запер их в туалете. Потом он "обчистил" квартиру: вынес из нее четыре мобильные телефоны, два ноутбуки и деньги.

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Личность злоумышленника копы установили оперативно – им оказался 33-летний киевлянин. После ограбления он вызвал такси, на котором хотел уехать в столицу. Авто с преступником полицейские задержали на стационарном посту в городе Валки.

Позже выяснилось, что этот мужчина причастен к другим преступлениям, совершенным на территории Киевского района. Его ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности и сейчас преступник находится в розыске Печерским отделом полиции. Теперь задержанному грозит 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве воры обчистили квартиру, пока хозяйка была в другой комнате.

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Также "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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