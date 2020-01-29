В Харькове коллекторы терроризируют горожан, разливая кровь у подъезда

Свои акции коллекторы устраивают перед домом, в которым их должница давно не живет

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Коллекторы в Харькове, "выбивая" долг у женщины, регулярно разливают кровь и оставляют кишки животных у подъезда, где она уже не живет. Об этом сообщили пользователи одного из городских Telegram-каналов.

"На Клочковской,115 неизвестные типочки периодически обливают кишками и фекалиями входную дверь в подъезд. Таким образом они пытаются вернуть 15 тысяч долларов, не подозревая, что заемщик уже сменил хату давным-давно", — рассказали очевидцы.

В свою очередь, сотрудники полиции эту информацию подтвердили: к ним обратилась 51-летняя харьковчанка, которая пожаловалась, что нашла у подъезда куски мяса и пятна, похожие на кровь, а также записку с угрозами.

Как установили стражи порядка, женщина, которой было адресовано письмо, уже не живет в этом доме. Данные о происшествии зарегистрировали в районном отделе полиции.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Подробнее об инициативе читайте на сайте "Сегодня" – Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон.

Стоит добавить, что, пока власти разрабатывают законодательство, которое защитит украинцев от произвола коллекторов, жительницу Киева терроризируют звонкам. Анастасия обратилась к команде "Сегодня" за помощью. Ей уже неделю "обрывают" телефон. При этом киевлянка уверяет: никакого кредита не брала, поэтому и отдавать его не будет.

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