Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове коммунальщиков разоблачили на продаже дорожных материалов

24 июля, 14:04

СБУ уличила руководство коммунального предприятия в создании коррупционной схемы

В Харькове разоблачили коммунальщиков, продававших стройматериалы
В Харькове разоблачили коммунальщиков, продававших стройматериалы. Фото: СБУ

В Харькове оперативники Службы безопасности Украины разоблачили коммунальщиков, которые приторговывали стройматериалами, предназначенными для ремонта дорог. Как сообщили в пресс-центре СБУ, руководителей двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия, которые организовали схему присвоения строительных материалов.

Так, коммунальщики специально создавали излишки асфальтобетона и других материалов, которые потом продавали местным жителям. Существенную "прибавку к зарплате" им удалось получить и благодаря незаконной сдаче в аренду строительной техники предприятий.

В СБУ зафиксировали несколько фактов противоправной деятельности, которая принесла нечистым на руку коммунальщикам более 100 000 гривен. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в "злоупотреблении властью или служебным положением". Виновным грозит ограничение свободы и максимальный штраф в 12 750 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, СБУ, харьковская область, стройматериалы, дорожники

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове коммунальщиков разоблачили на продаже дорожных материалов". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кроты", инициативщики и шпионы гибридной войны: как работает контрразведка в Украине

Сегодня, 07:24

Объектами вербовочных подходов становятся секретоносители, которые иногда и сами не прочь запастись впрок важными документами, имея доступ к государственной тайне

В Харькове до конца лета планируют расселить модульный городок для переселенцев

22 июля, 13:52

В мэрии предупредили об опасности, а переселенцы пожаловались на отсутствие денег

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Дарья Мельникова впервые за долгое время показала мужа

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Влад Соколовский впервые рассказал, почему начал изменять

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Оля Полякова удивила неожиданным признанием

В США женщину бросили в камеру из-за анекдотичной причины

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Монокуляр с ночным видением + часы Swiss в подарок. Скидка 53%

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь