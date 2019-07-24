В Харькове коммунальщиков разоблачили на продаже дорожных материалов

СБУ уличила руководство коммунального предприятия в создании коррупционной схемы

В Харькове разоблачили коммунальщиков, продававших стройматериалы. Фото: СБУ

В Харькове оперативники Службы безопасности Украины разоблачили коммунальщиков, которые приторговывали стройматериалами, предназначенными для ремонта дорог. Как сообщили в пресс-центре СБУ, руководителей двух дорожно-эксплуатационных филиалов городского коммунального предприятия, которые организовали схему присвоения строительных материалов.

Так, коммунальщики специально создавали излишки асфальтобетона и других материалов, которые потом продавали местным жителям. Существенную "прибавку к зарплате" им удалось получить и благодаря незаконной сдаче в аренду строительной техники предприятий.





В СБУ зафиксировали несколько фактов противоправной деятельности, которая принесла нечистым на руку коммунальщикам более 100 000 гривен. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в "злоупотреблении властью или служебным положением". Виновным грозит ограничение свободы и максимальный штраф в 12 750 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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