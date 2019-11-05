В Харькове копы "накрыли" банду наркодилеров: появились фото

В Харькове разоблачили банду наркоторговцев, которая продавала метадон в городе и в других регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Наркотики сбывали оптовыми и розничными партиями путем "закладок". Копы обыскали дома преступников. Там нашли деньги, 20 "закладок" метадона, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, банковские карты и электронные весы.

Полицейские уже задержали двоих участников банды и открыли уголовное производство. Сейчас преступникам грозит от шести до десяти лет за решеткой.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

А в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Также мы сообщали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram