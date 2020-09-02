В Харькове копы "накрыли" производство фейковых ПЦР-тестов на коронавирус

Прокуратура Харьковской области разоблачила подпольное производство ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, нелегальный бизнес наладили трое мужчин. Наборы сомнительного качества изготовляли без необходимых разрешительных документов. В дальнейшем они реализовывались коммунальным учреждениям здравоохранения, сетям аптек через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Также выяснилось, что в документах "предприниматели" указывали недостоверную информацию о местонахождении производства.

Реклама

Во время обыска копы обнаружили и изъяли около 200 тысяч готовых наборов для сбора биологического материала, около 400 тысяч комплектов для сбора таких наборов, компьютерную технику и документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФЛП.

"Приблизительная стоимость изъятой продукции составляет 12 млн грн. Сейчас прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Всего 2020 года через подконтрольных ФЛП на сайте prozorro.gov.ua реализовано около 850 тыс. наборов на общую сумму почти 24 млн гривен", – уточнили правоохранители.

Реклама

Ранее мы сообщали, сколько стоит сделать ИФА-теста на коронавирус в Киеве.

Также напомним, Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю.

Кроме того, как некоторые мошенники наживаются на коронавирусной эпидемии, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама