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В Харькове копы оперативно раскрыли жестокое убийство таксиста

Вчера, 13:19

Подозреваемый в убийстве был задержан в день совершения преступления

В Харькове оперативно раскрыли убийство таксиста
В Харькове оперативно раскрыли убийство таксиста. Фото: Нацполиция
В Харькове копы оперативно раскрыли жестокое убийство таксиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a6/4c6/5c62a64c60f01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a6/4c6/5c62a64c60f01.jpg Харьков Подозреваемый в убийстве был задержан в день совершения преступления

В Харькове полиция оперативно раскрыла жестокое убийство таксиста, который был найден мертвым на улице Вокзальной в Основянском районе города. 50-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. Благодаря четким и слаженным действиям, полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 50-летний мужчина скрывался у родных на территории Основянского района", – говорится в сообщении.

В настоящее время копы продолжают следственные действия, выясняя обстоятельства происшествия. Напомним также, что полицейские опубликовали видео, сделанное на месте происшествия.

Отметим, что тело 55-летнего харьковчанина с резаной раной шеи было обнаружено 11 февраля, около 12:40. Сведения о преступлении были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Также мы писали о том, как 48-летний таксист в Днепропетровской области был жестоко избит клиентами – он принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

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Тег Харьков, убийство, таксист

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