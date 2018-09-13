В Харькове копы предотвратили убийство женщины-предпринимателя

Сегодня, 12:15

Мужчина собирался убить богатую любовницу и завладеть ее деньгами

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове полицейские задержали мужчину, который подозревается в подготовке убийства 44-летней черкасчанки-предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, в начале сентября копы получили информацию о том, что в сети неизвестный ищет сообщника для убийства, а будущая жертва –обеспеченная владелица сети стоматологических кабинетов. Целью преступления были сбережения женщины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий копы выяснили, что "киллером" оказался 26-летний житель Черкасс, который имел интимные отношения с бизнес-леди.

Полицейские зафиксировали планы мужчины и задержали его в квартире потерпевшей. У подозреваемого изъяли пневматический пистолет "Форт", а также "аксессуары", подготовленные им для совершения убийства – резиновые перчатки, бахилы, скотч и пластиковые хомуты для фиксации.

Открыто уголовное производство по статье "подготовка к умышленному убийству", подозреваемый задержан, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время следователи устанавливают причастных к подготовке преступления. 

Напомним, ранее в Виннице застрелили молодую женщину – неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте.

"Женщина была порядочная и спокойная, из обычной семьи, богатств не имела, работала бухгалтером. После развода жила с родителями, воспитывала 6-летнюю дочь Варвару, которую на днях мечтала отвести в первый класс", – говорилось в сообщении о жестоком убийстве.

Позже стало известно, что копы задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 32-летний мужчина, а заказчиком преступления был бывший муж женщины, которому грозит пожизненное лишение свободы.  
Харьков, убийство, черкассы, киллер

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"Сегодня"

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