В Харькове копы предотвратили убийство женщины-предпринимателя

В Харькове полицейские задержали мужчину, который подозревается в подготовке убийства 44-летней черкасчанки-предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, в начале сентября копы получили информацию о том, что в сети неизвестный ищет сообщника для убийства, а будущая жертва –обеспеченная владелица сети стоматологических кабинетов. Целью преступления были сбережения женщины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий копы выяснили, что "киллером" оказался 26-летний житель Черкасс, который имел интимные отношения с бизнес-леди.





Полицейские зафиксировали планы мужчины и задержали его в квартире потерпевшей. У подозреваемого изъяли пневматический пистолет "Форт", а также "аксессуары", подготовленные им для совершения убийства – резиновые перчатки, бахилы, скотч и пластиковые хомуты для фиксации.

Открыто уголовное производство по статье "подготовка к умышленному убийству", подозреваемый задержан, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время следователи устанавливают причастных к подготовке преступления.

Напомним, ранее в Виннице застрелили молодую женщину – неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте.

"Женщина была порядочная и спокойная, из обычной семьи, богатств не имела, работала бухгалтером. После развода жила с родителями, воспитывала 6-летнюю дочь Варвару, которую на днях мечтала отвести в первый класс", – говорилось в сообщении о жестоком убийстве.

Позже стало известно, что копы задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 32-летний мужчина, а заказчиком преступления был бывший муж женщины, которому грозит пожизненное лишение свободы.