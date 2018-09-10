В Харькове копы провели обыски автошколы, в которой училась Зайцева

В Харькове полиция провела обыски в автошколе, где училась вождению Елена Зайцева – участница жуткого ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений передает Newsroom.

Ходатайство об аресте имущества частного предприятия "Транстур", изъятого во время обысков в конце августа, следователь полиции по согласованию с прокурором направил в суд.

Согласно документам, Зайцева обучалась в автошколе со 2 октября по 27 ноября 2015 года, и при этом покидала территорию Украины в период с 8 по 11 октября. В связи с этим правоохранители изъяли выписки по счету фирмы и протокол экзаменационной комиссии.

Судьи удовлетворили ходатайство следователя и прокурора, и приняли решение об аресте этих бумаг.

В самой автошколе "Транстур" косвенно подтвердили данные о следственных действиях.

"Директор сейчас находится в больнице, она или ее адвокат свяжутся с вами, когда смогут", – сообщили там.

Напомним, трагедия проиошла на улице Сумской в центре Харькова 18 октября 2017 года: в результате столкновения внедорожник Lexus вылетел на тротуар и снес 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

Также мы писали о похожей аварии, которая произошла 8 сентября в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов и ранил еще девять человек.

Отметим, что за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.