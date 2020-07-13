В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)

В Харькове полицейские провели проверки ночных клубов на предмет соблюдения карантинных ограничений.
Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, рейды проходили в ночное время 11 и 12 июля.
"Для проведения проверок были созданы 42 рейдовые группы из числа 160 полицейских. За два дня проверено 149 объектов", – говорится в сообщении.
По результатам рейдов обнаружено 27 нарушений, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.
"Все протоколы составлены на представителей администрации заведений", - подчеркнули в полиции.
Так, в Московском районе города, около двух часов ночи 12 июля в ресторане на летней площадке продолжалось обслуживание клиентов, несмотря на то, что они обязаны прекращать работу до 23 часов.
Аналогичные случаи были отмечены в Киевском, Немышлянском, Основянском и Шевченковском районах Харькова.
Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.
Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .
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