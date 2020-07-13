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В Харькове копы устроили рейды по ночным клубам: что показали проверки (фото)

13 июля, 16:18

Руслан Ровик Руслан Ровик

На проверки в город вышли 43 специально сформированных группы из 160 полицейских

В Харькове полицейские провели проверки ночных клубов на предмет соблюдения карантинных ограничений.

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Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, рейды проходили в ночное время 11 и 12 июля.

"Для проведения проверок были созданы 42 рейдовые группы из числа 160 полицейских. За два дня проверено 149 объектов", – говорится в сообщении.

По результатам рейдов обнаружено 27 нарушений, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

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"Все протоколы составлены на представителей администрации заведений", - подчеркнули в полиции.

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Так, в Московском районе города, около двух часов ночи 12 июля в ресторане на летней площадке продолжалось обслуживание клиентов, несмотря на то, что они обязаны прекращать работу до 23 часов.

Аналогичные случаи были отмечены в Киевском, Немышлянском, Основянском и Шевченковском районах Харькова.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

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Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков проверка карантин ночные клубы рестораны

Источник: Сегодня

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