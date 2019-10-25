В Харькове копы задержали марокканца, подозреваемого в стрельбе в центре города

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Харькове полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в центре города 22 октября. Тогда были ранены двое мужчин – 30 и 18 лет.

Подозреваемым оказался 24-летний гражданин Марокко, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент со стрельбой произошел на улице Пушкинской – тогда было сделано несколько выстрелов в сторону прохожих, и стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшие были госпитализированы и, после оказания необходимой помощи, их отпустили домой. Как выяснилось позже, стрелки использовали пневматическое оружие. По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье о "хулиганстве".

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В ходе следственно-оперативных мероприятий силовики обнаружили на площади Свободы машину Volkswagen c литовскими номерами, внутри которой находился молодой человек, который подходил под описание стрелка.

Им оказался 24-летний гражданин Марокко. Иностранец был задержан, и сейчас решается вопрос о предъявлении ему подозрения. Кроме того, полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта.

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Стоит напомнить, что 25 октября в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Как сообщили в полиции, выстрелы прогремели в ходе "бандитской разборки".

Также в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Также мы сообщали о том, что в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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