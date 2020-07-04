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В Харькове работник суда заразился коронавирусом: в учреждении ввели ограничения

4 июля, 06:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В зал не будут пускать людей с признаками ОРВИ

В Харькове, где COVID-19 заболела врач морга, у работника Ленинского районного суда зафиксировали коронавирус. Администрация учреждения ввела дополнительные ограничения для посетителей и участников разбирательств. Об этом сообщается на сайте суда.

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Пресс-служба уточнила, что с 3 июля суд будет работать в особом режиме. Так, в зал заседаний не будут пускать людей с признаками респираторных заболеваний, а материалы дел будут направлять только по электронной почте.

Кроме того, судьям рекомендовали рассматривать дела в режиме письменного производства и уменьшить количество заседаний.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

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Кроме того, в Харькове из-за нехватки специалистов о готовности лечить пациентов с коронавирусом заявили выпускники медицинских вузов и колледжей. Было решено, что списки специалистов, в которых нуждаются медучреждения, будут направлены в профильные вузы и колледжи.

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С начала карантина из-за коронавируса в Харьковском областном центре службы крови не хватает доноров. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков суд коронавирус

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