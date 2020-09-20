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В Харькове крановщика зажало между конструкциями кабины после падения крана: фото

20 сентября, 22:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчину деблокировали с помощью гидравлического оборудования

В Харькове 20 сентября в Индустриальном районе перевернулся кран, в результате происшествия мужчину, находившегося в кабине, зажало между ее конструкциями. Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

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"20 сентября в 9:56 на номер "101" поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО "Укрвентсистемы" Индустриального района перевернулся кран, в кабине которого находился мужчина", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран.

Крановщика деблокировали с помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей, он доставлен в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Нацполиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, на одной из строительных площадок, где продолжается строительство метро на Виноградарь, в июле строительный автокран упал на бок.

Мы также сообщали, что в Лондоне 20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в районе Боу незадолго до 14:40 по местному времени. У одного из домов обрушилась часть крыши.

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Харьков падение кран
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