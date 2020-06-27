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В Харькове легковушка наехала на грудного ребенка: девочка скончалась

27 июня, 17:53

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Мужчина толкал заглохший ВАЗ

В Харькове в результате ДТП в переулке Аверина погиб грудной ребенок. Правоохранители уже начали уголовное производство, пишет пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ-21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился грудной ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении", - пишут на сайте.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ранее мы писали, как в селе Фонтанка под Одессой произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли. Мопед вылетел на "встречку" и врезался в "Жигули".

Кроме того, недавно в Житомирской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

Также смотрите сюжет о крупном ДТП с участием маршрутки в Киеве:

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ДТП Харьков младенец Нацполиция

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