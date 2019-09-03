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В Харькове легковушка насмерть сбила 91-летнюю женщину

3 сентября, 15:37

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове произошло жуткое ДТП – легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткая авария случилась сегодня около 11:00 на улице Мира. Пенсионерка попала под колеса ВАЗа. 91-летняя женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Спустя несколько часов она умерла.

"Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции", – рассказали в полиции.

На данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа, и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вчера в Новобаварском районе Харькова легковой автомобиль влетел электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из машины – мужчины в реанимации.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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