В Харькове легковушка насмерть сбила мужчину, водитель сбежал

Сегодня, 13:53

Полиция устанавливает личность скрывшегося с места преступления

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

В воскресенье, 12 августа, автомобиль "Ауди" насмерть сбил мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель иномарки скрылся с места аварии. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Авария произошла 12 августа около 2:14 на улице Сумской. Неизвестный на автомобиле "Ауди" с номерными знаками литовской регистрации сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП", – отмечено в сообщении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя автомобиля, а также личных данных потерпевшего. Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

Как сообщалось, год назад на проезжей части Московского проспекта в Харькове патрульные увидели окровавленное тело пешехода без признаков жизни. Они тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако на асфальте, возле тела умершего, патрульные нашли государственный номерной знак автомобиля, водитель которого, вероятно, совершил наезд на пешехода.

А в Киеве не так давно на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. 

Ранее в Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, под управлением пьяного водителя насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скрылся с места аварии.
ДТП, Харьков, сбил, мужчина, погибший

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Источник:

"Сегодня"

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