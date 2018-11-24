В Харькове легковушка насмерть сбила женщину-пешехода

Вчера, 19:33

В результате ДТП женщина погибла на месте

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове легковушка насмерть сбила женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. 

Трагедия произошла на улице Конопляной, около 18:00. По данным стражей порядка, 52-летний водитель Subaru совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. 

Ранее в Чугуевском районе Харьковской области рейсовый автобус насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части автотрассы. От полученных травм 44-летний пешеход умер на месте. По данным стражей порядка, на момент аварии погибший пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, Харьков, пешеход, смертельное ДТП

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Источник:

"Сегодня"

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