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В Харькове легковушка с людьми едва не утонула в кипятке

Сегодня, 22:21

Водитель и пассажир вылезли на крышу автомобиля, чтобы спастись

В Харькове 17 апреля легковушка с водителем и пассажиром чуть не утонула в кипятке. Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел на улице Матюшенко. Там из-за прорыва трубы всю проезжую часть затопило горячей водой. Одна из легковушек застряла посреди дороги, и была наполовину в кипятке. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля, чтобы спастись. 

"В результате аварии участок проезжей части был затоплен. Наполовину в воде оказалась одна машина Mazda 626. Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи", – говорится в сообщении.

Спасатели помогли мужчинам и с помощью троса вытащили иномарку из воды.

Ранее сообщалось, что на улице Шевченко в Харькове днем 17 апреля произошел прорыв теплотрассы, соединяющей ТЭЦ-5 и Салтовку. В результате несколько улиц залило кипятком. Движение транспорта в районе станции метро "Киевская" было перекрыто.


Потоп в Харькове. Видео: facebook.com/h.saltovka

Накануне мы писали, что в Одессе из-под земли бьет фонтан воды высотой в три этажа. Прорыв произошел в результате гидравлических испытаний теплотрассы.

Ранее в спальном районе Харькова произошел масштабный потоп – холодной водой залило местный рынок. Очевидцы сняли на видео, как быстрый поток пытается перекрыть с помощью спецтехники, но быстро это сделать не удается – вода текла по ступенькам, как водопад.


Не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения. Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

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Тег потоп, движение, прорыв, затопило, ГСЧС

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