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В Харькове легковушка влетела в карету скорой помощи: есть пострадавшие

5 октября, 17:43

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой

В Харькове ночью 4 октября легковушка влетела в карету скорой помощи, в результате ДТП спецавтомобиль перевернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Как установили правоохранители, 21-летний водитель Nissan, переезжая перекресток, не пропустил скорую с включенными проблесковыми маячками.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой. После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее на Буковине в селе Каменка Сторожинецкого района столкнулись легковушка, внедорожник и автомобиль скорой медицинской помощи. Во время аварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.

А на столичном бульваре Шевченко на пешеходном переходе столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и машина скорой медицинской помощи.

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ДТП видео скорая помощь легковушки ДТП в Харькове

Источник: Сегодня

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