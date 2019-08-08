В Харькове легковушка врезалась в автобус: пострадали пять человек

В Харькове столкнулись автобус и легковушка. В ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла вчера вечером на улице Гвардейцев-Широнинцев. Как выяснилось, 21-летний водитель "ВАЗ-21103" превысил скорость, и легковушка врезалась в автобус "ЗАЗ I-VAN", который ехал впереди.

В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу. После оказания медицинской помощи трех мужчин отпустили домой, а водителя легковушки и 27-летнего пассажира госпитализировали.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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