В Харькове легковушка врезалась в столб: пострадавшие в реанимации

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Новобаварском районе Харькова легковой автомобиль влетел электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из машины, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткое ДТП произошло около 17:30 2 сентября на улице Москалевской. Как выяснилось, водитель Nissan Primera не справился с управлением, и легковушка влетела в столб. От удара водителя и пассажира выбросило из машины. Мужчин 31 и 35 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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