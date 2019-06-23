В Харькове легковушка врезалась в здание мэрии

В результате инцидента водитель оказался в больнице

Легковушка едва не ворвалась внутрь здания горсовета. Фото: Нацполиция

В Харькове утром 23 июня легковушка врезалась в здание городского совета – Toyota протаранила парадный вход мэрии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в аварии пострадал 30-летний водитель иномарки: его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с телесными повреждениями.

Полицейские не уточнили тяжесть травм, полученных мужчиной, однако заявили, что пассажиров в транспортном средстве не было.







Информация о происшествии была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас копы выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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