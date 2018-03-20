В Харькове Lexus протаранил трамвай

Сегодня, 18:16

Водитель иномарки не учел дорожной обстановки и не смог соблюсти необходимую дистанцию

Фото: Facebook / Жить в Харькове
Фото: Facebook / Жить в Харькове

Сегодня, 20 марта, около 16:20 на площади Защитников Украины 7/8 произошла авария с участием трамвая и автомобиля Lexus. Об этом сообщили в паблике "Жить в Харькове".

По данным полиции, водитель иномарки не учел дорожной обстановки и не смог соблюсти необходимую дистанцию, из-за чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, Lexus получил механические повреждения и "потерял" бампер.

На мужчину, находившегося за рулем внедорожника, патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП ("нарушение ПДД") и в дальнейшем передадут материалы в суд.

Ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай сошел с рельсовКак сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП вагон врезался в ограждение частного дома, а также повредил столб с размещенным предупреждающим знаком "Дети". Причиной аварии могло быть превышение скорости и выпавший снег.

Также напомним, что грузовик влетел в трамвай в КиевеГрузовик попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в едущий трамвай с пассажирами. От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик отлетел в сторону и перевернулся на бок, на 15 метров от него отлетел топливный бак. 25-летний водитель трамвая чудом не пострадал. Удар пришелся в правую часть его кабины, она значительно деформирована, выбито стекло.  Водитель грузовика с травмой руки госпитализирован. Причины ДТП устанавливают полицейские.
авария, трамвай, столкновение, lexus

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