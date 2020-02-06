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В Харькове людей напугал человеческий скелет возле остановки (фото)

6 февраля, 06:05

Останки лежали в снегу

/ Фото: Pixabay

В Харькове прохожие обнаружили страшную находку. По их словам, на улице 12 Апреля лежал человеческий скелет.

Находка была обнаружена в снегу, который 5 февраля выпал в Харькове. Человеческие останки находились недалеко от троллейбусной остановки.

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Очевидцы также отметили, что на месте ЧП работали правоохранители.

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"Возможно, умер бомж", – предположили очевидцы. Впрочем, комментаторы в соцсетях отмечают, что, вероятно, останки давних времен.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал. У жертв простреленные черепа и даже сохранилась одежда. Съемочная группа "Сегодня" первой попала на место страшной находки. Кто был замучен в стенах этого здания?

Также ранее во Львове на территории костела святого Лазаря нашли массовые захоронения людей.

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Харьков останки скелет

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